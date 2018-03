Cote d'Ivoire: Concours "Challenge génération numérique" - Le collège moderne d'Assinie Mafia remporte le 1er prix

Rappelons que ce concours avait pour objectif de permettre aux élèves de concevoir des projets entrepreneuriaux en rapport avec les Technologies de l'information et de la communication (Tic). Les critères de ce concours sont, la pertinence du projet, son originalité et sa faisabilité.

Dr N'Gbofai Roland, chargé des programmes entrepreneuriaux et représentant le directeur de la Vie scolaire, au ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, a exprimé sa reconnaissance à la fondation pour avoir initié ce concours qui permet d'éduquer les enfants au numérique.

A l'issue d'une finale âprement disputée, la palme d'or est revenue au Collège moderne d'Assinie Mafia qui a obtenu 10,68 points avec son projet "Le vélo écolo". Ils ont devancé le lycée municipal 2 de Koumassi, classé 2e (8,49 points), le lycée moderne 2 de Daloa, 3e (8,37 points), le lycée moderne de Vavoua, 4e (8,04 points) et le lycée Tiapani Dominique, 5e (7 points). Le vainqueur de ce concours qui a réuni une centaine d'établissements scolaires, pendant près de 5 mois (du 11 octobre 2017 au 2 mars 2018), repart avec 3 millions de Fcfa, le 2e avec 2 millions de Fcfa et le 3e, 1 million de Fcfa.

