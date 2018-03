Burkina Faso: Attaques de Ouagadougou - 8 personnes dont 2 militaires burkinabè interpellées

Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, entre autres, 29 véhicules incendiés et 26 autres endommagés, 34 engins à deux roues incendiés et 60 endommagés ainsi que des bâtiments touchés.

Mais avant, le procureur a rappelé qu'au cours de cette double attaque, huit militaires et huit assaillants ont été tués, 85 blessés dont 61 militaires et 24 civils.

Elle a fait savoir que l'âge moyen de ces personnes est de 25 ans. « Ils portaient des vêtements pratiquement neufs constitués de pantalons jeans, de chemisettes carrelées, des casques et des blousons avec des bandeaux de couleurs blanches sur lesquels étaient inscrit: Il n'y a de divinité qu'Allah et Mohamed est son messager », a renchéri le procureur.

Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, entre autres, 29 véhicules incendiés et 26 autres endommagés, 34 engins à deux roues incendiés et 60 endommagés ainsi que des bâtiments touchés.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.