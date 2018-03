Cote d'Ivoire: Sécurité maritime - L'Allemagne met à la disposition du CRESMAO des équipements techniques d'une valeur de 790 millions de FCFA

« Avec l'équipement du Cresmao ici, à Abidjan, une étape est franchie en vue de donner une nouvelle dynamique à l'architecture de sécurité maritime de la Cedeao... »

Sécurité maritime: L'Allemagne met à la disposition du CRESMAO des équipements techniques d'une valeur de 790 millions de FCFA

La République fédérale d'Allemagne, à travers son agence de Coopération, la Giz a mis à la disposition du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest (Cresmao) dont le siège est basé à Abidjan des équipements d'une valeur de 790 millions de FCFA.

La signature de l'acte de cession, qui marque la remise de ces équipements, s'est déroulée, ce mercredi 7 mars 2018, à Abidjan-Cocody-Attoban, au siège du Cresmao. Il s'agit d'un matériel de visualisation de l'espace maritime par des moniteurs, de moyens radios pour le recueil et le partage d'informations, de véhicules pour assurer la mobilité du personnel, ainsi que des équipements de sonorisation et de bureautique.

Le directeur par intérim du Cresmao, le Capitaine de Vaisseau-major, Konan Kouakou Boniface a expliqué les raisons qui ont conduit à la création dudit Centre. Il s'agit, à l'en croire, de sécuriser et de lutter contre les activités illégales dans le Golfe de Guinée. Et surtout de contribuer à une efficacité continue du Cresmao dans son rôle de coordination des centres multinationaux maritimes de coordination (Cmmc) des zones de sécurité maritime. « Dans ce processus, nous n'attendons que l'arrivée des cadres issus des autres Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) en vue de parachever la dimension régionale de ce centre à travers son personnel », a indiqué le directeur par intérim, le Capitaine de Vaisseau-major Konan Boniface.

Justifiant ce don de la République fédérale d'Allemagne, le Représentant de l'Ambassadeur de ce pays en Côte d'Ivoire, Alexandre Callegaro a souligné que le Golfe de guinée joue un rôle important sur le plan international, surtout en tant que route commercial. Ce, pour le pétrole brut extrait entre l'Angola et le Ghana, les matières premières en provenance d'Afrique centrale et occidentale. Le diplomate allemand a également insisté sur les activités de pêche locale, source d'emploi légale et de revenus pour les populations.

Poursuivant, il a indiqué qu'au cours de la dernière décennie, il y a eu une augmentation significative des actes de piraterie et de vols à main armée en mer, particulièrement dans le Golfe de Guinée. Sans toutefois omettre la contrebande de drogues et d'armes, la traite des êtres humains, la pêche illégale et leurs liens possibles avec le terrorisme international qu'il a qualifié de « préoccupants ».

Ce don au Cresmao, dira le représentant de l'ambassadeur, rentre dans le cadre de la mise en œuvre de « l'Architecture de paix et de sécurité en Afrique » qui constitue un des axes prioritaires de l'engagement politique de l'Allemagne en Afrique. « Avec l'équipement du Cresmao ici, à Abidjan, une étape est franchie en vue de donner une nouvelle dynamique à l'architecture de sécurité maritime de la Cedeao (... ) Il appartient maintenant au Centre de renforcer la confiance de la navigation maritime internationale dans sa capacité à fournir l'aide et l'assistance nécessaire en cas d'urgence », a souhaité M. Callegaro.

S.E.M Carlos Babacar M'Baye, l'ambassadeur représentant-résident de la Cedeao en Côte d'Ivoire a soutenu que l'Institution sous régionale attache une importance capitale à la mission et au bon fonctionnement du Cresmao.

Pour sa part, Abroulaye Fofana, secrétaire permanent du Comité interministériel en charge de l'action de l'Etat en mer, a affirmé que la Côte d'Ivoire tiendra tous ses engagements en ce qui concerne le Cresmao. « Pour parachever ses engagements, la Côte d'Ivoire a entrepris d'identifier un site approprié pour la construction du siège définitif du centre ».