Congo-Kinshasa: La police de la MONUSCO sensibilise les élèves sur les violences basées sur le genre

Tour à tour, les officiers de police des Nations des nations Unies KERE COMPAORE Noelie, TARBANGDO Kouka Paul et ALMOMANY Mohammad se sont transformés en pédagogues, trois heures durant, pour expliquer aux jeunes apprenants comment éviter d'être victimes et aussi comment dénoncer et rapporter des cas d'insécurité ou de violences dans leurs quartiers.

L'équipe de trois officiers de la police des Nations Unies a d'abord communiqué sur la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Il a ensuite exposé sur les activités de la Stratégie Opérationnelle intégrée de Lutte contre l'Insécurité à UVIRA (SOLIUV). A ce titre, Les policiers de la MONUSCO ont expliqué les objectifs poursuivis en mettant en place la SOLIUV, avant d'échanger sur la notion de sécurité et la protection des personnes et leurs biens, notamment dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la cité d'UVIRA et ses environs.

