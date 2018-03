Togo: L'Ong Panafrica vole au secours des enfants démunis de Kpota et Adakpamé

« La Coalition des 14 porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'elle a… Plus »

La cause de Panafrica a réussi à rallier les partenaires de renoms tels que les Nations-Unies à travers un appui en matériels informatiques et la Société CARAN D'ACHE qui officie dans le domaine de fabrication des kits scolaires.

Allant dans le même sens, que son collègue, Togbui YETE, chef du quartier d'Adakpamé Dangbuikpé a également loué les mérites de ces dons et a témoigné sa gratitude au donateur« Nous remercions le fondateur de l'association, nous allons le soutenir dans cette initiative, car nous avons beaucoup de projets en matière de développement de nos quartiers et nous croyons qu'il va nous aider en ce sens », a-t-il déclaré.

Du coté des bénéficiaires, c'est un sentiment de gratitude, de joie et de satisfaction totale qui a été observé et exprimé. S'exprimant au nom de l'ensemble des bénéficiaires, Togbui Agbati, chef du quartier Kpota Colas, affirme que les dons réceptionnés aujourd'hui à Kpota Colas sont d'une très grande importance.

« On n'avait préalablement fait la prospection dans le but didentifier les structures et les besoins des populations maintenant nous sommes revenus pour faire la concrétisation, ouvrir des centres apporter de l'aide aux enfants démunis et aider les parents avoir des revenus nécessaires pour subvenir au besoin de leurs enfants », a indiqué Bokaba BOBETSO, président international de l'association PANAFRICA.

Afin d'apporter des solutions concrètes et durables aux différentes difficultés décelées au cours de sa tournée de prospection effectuée en 2017, l'association PANAFRICA a procédé à la remise officielle des dons composés de matériels informatiques et de kits scolaires aux élèves démunies dans les localités de Kpota, Adakpaméau cours de ce début du mois de mars 2018.

