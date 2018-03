Cote d'Ivoire: Manchester City - Les avertissements de Yaya Touré

Très peu utilisé cette saison à Manchester City, Yaya Touré a eu l'occasion de jouer ce mercredi à l'occasion des huitièmes de finale retour contre le FC Bâle.

Mieux, le milieu de terrain ivoirien était le capitaine de l'équipe alignée par Pep Guardiola. Malheureusement, les Citizens se sont inclinés contre le club suisse (2-1) sans toutefois compromettre leur chance de qualification puisqu'ils l'avaient emporté à l'aller (4-0). Ce qui n'a pas empêché Yaya Touré de lancer un avertissement sérieux à ses partenaires.

« Après le premier but, on a baissé les bras, Bâle n'avait rien à perdre aujourd'hui. Ils ont beaucoup mieux joué ici qu'à l'aller.

On a sous-estimé cette équipe et on a été puni. Il faut bien se préparer, les matches à venir seront de plus en plus difficiles. Si on veut arriver au bout, on est obligé de jouer tous les matches à 100% », a lancé l'Ivoirien après la rencontre.