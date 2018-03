Afrique: L'ES Sétif et le MC Alger ratent leur sortie

Le plus important pour nous était de gagner et je considère cette victoire comme un bon résultat. Je sais que le match retour sera difficile au stade du 5-Juillet, mais on viendra à Alger déterminés à conserver cette avance ».

Et, comme celui qui rate, finit toujours par encaisser, les Algériens se faisaient punir une minute plus tard par Olawale Monsuru qui profitait d'une perte de balle pour crucifier le gardien mouloudéen, Farid Chaâl d'un tir puissant dès trente mètres (2-1).

En seconde mi-temps, les Mouloudéens changeaient de stratégie et optaient pour un jeu offensif. 56', Abdelghani Demmou lance en profondeur le jeune Abdelaâziz Ammachi, qui dispute son premier match africain à presque 22 ans. Ce dernier n'éprouve aucune difficulté pour se jouer du gardien nigérian, Ospino Egbe et égaliser (1-1).

« Une défaite est une défaite. C'est un résultat négatif. Si on joue comme on l'a fait aujourd'hui, alors je ne garantis pas le résultat chez nous », analysait après la parte l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Abdelhak Benchikha, aujourd'hui en charge de Sétif.

