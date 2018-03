Maroc: Yassine El Ghanassy condamné à six mois de prison

Si je devais vraiment faire de la prison, on serait déjà venu me chercher. Je ne suis pas un tueur ou un vagabond à ce que je sache.

Mais Yassine El Ghanassy ne compte pas passer six mois à l'ombre. Il l'a déclaré dans la Dernière Heure : « Il y a eu une condamnation mais pour une amende de 57 euros ! Elle sera payée demain (NdlR : jeudi). Je n'irai pas en prison. Comment est-ce possible pour des infractions de roulage ?

Le tribunal de police de Bruges a condamné mercredi le Belge d'origine marocaine à six mois de prison ferme et à deux ans d'interdiction de conduire pour excès de vitesse répétés. L'attaquant du FC Nantes comparaissait pour la quinzième fois.

La première saison de Yassine El Ghanassy au FC Nantes ne se déroule pas sous les meilleurs auspices, et ce sur et en dehors du terrain.

