Afrique: Africa Ceo Forum 2018 - La diversification de l'économie nigériane au cœur des échanges

Le mode de diversification de l'économie du Nigeria, une des plus florissantes du continent, sera mis en exergue lors de la 6e édition d'Africa Ceo Forum, prévue du 26 au 27 mars prochains à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Le rendez-vous consacré aux enjeux économiques de l'Afrique connaîtra, cette année, la présence d'éminentes personnalités du monde des affaires et des décideurs politiques issus du continent et d'ailleurs. Le président du Liberia, George Weah, participera également à l'événement, dont les éditions passées ont été marquées par la présence des chefs d'Etat du Ghana, du Sénégal et de Côte d'Ivoire.

Le Africa Ceo Forum 2017 avait réuni plus de mille deux cents participants, notamment des chefs d'entreprises, des investisseurs et décideurs publics. Pour 2018, le Nigeria sera représenté par une délégation de soixante-dix hautes personnalités. Il tire plus de 90% de ses recettes d'exportation du pétrole.

Bien que le Nigeria peine encore à sortir de sa dépendance de l'or noir, son économie connaît un début d'embellissement avec de bonnes perspectives. Plusieurs entreprises ont émergé dans les domaines des finances, de technologie, d'agriculture, du divertissement, d'industrie.

De nombreux chefs d'entreprises nigérians ont confirmé leur participation au Africa Ceo Forum 2018. Il s'agit de: Folorunso Alakija (VP de Famfa Oil Limited) ; Jim Ovia (fondateur et président de Zenith Bank) ; Austin Avuru (PDG de Seplat Petroleum) ; Yewande Sadiku ( PDG de la Nigeria Investment Promotion Commission) ; Abdulsamad Rabiu (président de BUA Group) ; Oluwatoyin Sanni (PDG de United Capital) ; Tonye Cole (PDG de Sahara Group) ; Degbola Abudu (PDG de Capricorn Holding Limited) ; Juliet Ehimuan (DG de Google Nigeria) ; Ken Etete (PDG de Century Group) ; Wale Tinubu (PDG d'Oando) ; Mitchell Elegbe (PDG d'InterSwitch).

A travers la thématique, « La nouvelle économie nigériane », le Africa Ceo Forum procédera à une analyse approfondie du modèle de diversification ayant permis à l'économie nigériane de faire une progression. Cette rencontre mettra en lumière les réformes nécessaires pour sortir de la stagnation économique et renouer avec la croissance. En Afrique, les tentatives de diversification économique n'ont pas toujours connu de succès. Le modèle du Nigeria peut inspirer d'autres pays pétroliers du continent, à l'instar de ceux d'Afrique centrale, dont certains ont vu leurs recettes budgétaires baisser de plus de 50% à cause de la baisse des cours mondiaux du pétrole.

Le Africa Ceo Forum est organisé par Jeune Afrique Media Group, éditeur de Jeune Afrique et de The Africa Report, et Rainbow Unlimited, une société suisse spécialisée dans l'organisation d'événements de promotion économique. Le co-host de l'édition 2018 est l'International Finance Corporation (IFC, Groupe Banque mondiale).