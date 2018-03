Sud-Soudan: Washington veut un embargo sur les armes

Un an après le début des combats dans la région du Nil Supérieur au Soudan du Sud, des… Plus »

Un total de quarante-et-un hauts responsables sud-soudanais ont été identifiés en février par une Commission de l'ONU pour les droits de l'homme en vue de poursuites pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, dont des viols et meurtres à caractère ethnique perpétrés dans ce pays en guerre civile depuis décembre 2013.

Le projet demande la fin de quatre ans de conflit et exige des belligérants le respect des trois accords de cessez-le-feu convenus depuis juillet 2016. Le Conseil « fait part de son intention d'adopter toute les mesures nécessaires, y compris un embargo sur les armes, afin d'empêcher les parties de se procurer armes et munitions, de façon à ce que le processus de paix puisse se poursuivre ».

