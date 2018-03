Sierra Leone: Elections générales - Freetown résolument sur la bonne voie

Si le candidat de la principale formation politique de l'opposition, Julius Maada Bio, a eu, par le passé, à se rendre tristement célèbre en exécutant de présumés putschistes en 1992 et en s'accaparant du pouvoir en 1996 avant d'ouvrir le pays au multipartisme, il aura eu le mérite de faire son mea culpa et c'est aux Sierra Léonais de juger de la pertinence de son projet de société à travers les urnes.

Ceux des deux principaux partis politiques : ACP (All People's Congress) et SLPP (Sierra Leone People's Party). Et le jeu est assez ouvert, en ce sens que le président en fonction, Ernest Bai Koroma, respectant la clause limitative de mandat, n'est pas candidat à sa propre succession.

Le 7 mars dernier, plus de 3 millions d'électeurs sierra-léonais étaient appelés à élire leur nouveau président, renouveler l'Assemblée nationale et les exécutifs locaux. Si 16 candidats sont dans les starting-blocks pour la présidentielle, deux sont clairement favoris.

