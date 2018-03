Afrique de l'Ouest: BRVM - Sonnerie de la cloche pour l'égalité homme - femme

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a sonné ce jeudi 8 mars, à son siège, à Abidjan Plateau, la cloche pour l'égalité des sexes (Ring the Bell for Gender Equality).

Une action qui s'inscrit dans le cadre du respect des objectifs de l'initiative Sustainable Stock Exchanges Initiative (Sse), à laquelle la bourse de l'Uemoa a adhéré.

Selon la Brvm, cet évènement a pour objectif de sensibiliser les acteurs des marchés financiers sur l'égalité homme - femme, le potentiel économique des femmes et l'importance de leur action dans le secteur financier pour un développement durable.

Pour son directeur général, Dr Edoh Kossi Amenouve, une évolution positive est à saluer au niveau du marché financier, en matière de la lutte pour l'égalité du sexe. « Nous avons deux femmes qui dirigent des sociétés côtées, deux autres femmes qui dirigent des banques tenant de comptes conservateurs.

Cette journée est donc l'occasion pour nous de poursuivre nos efforts pour l'égalité du genre. Au-delà de l'égalité il y a la mise en commun de nos forces, pour pouvoir faire progresser notre société », a souligné le directeur général de la Brvm.

Au cours de de cette cérémonie de sonnerie de cloche pour l'égalité, la directrice générale de la Banque panafricaine Uba, section Côte d'Ivoire, Sarata Koné a exposé sur le thème « Equilibre homme/femme pour une meilleure gestion des entreprises ».

Selon elle, les femmes sont toujours sous-représentées dans les processus décisionnels et les postes à responsabilité, notamment aux plus hauts niveaux « Très peu de femmes Pdg dans les sociétés du Cac 40, légèrement plus au poste de dirigeante », a-t-elle observé.

Pourtant, dit-elle, les études démontrent que la variété est un atout en la matière et qu'il existe une corrélation entre la présence de femmes aux postes de direction et de bons résultats économiques.

Au dire de Sarata Koné « des femmes apportent la variété, un regard diffèrent ». Une opinion partagée par Kadidiatou Fadika Coulibaly, directrice générale de la Société de gestion et d'intermédiation Hudson, également présidente de l'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation financière de l'Uemoa (Apsgi/Uemoa). Toutes deux ne pensent qu'une «Une équipe multi genre est plus créative qu'une équipe unisexe ».