Togo: La Jeunesse consciente de l'opposition apporte des éléments d'appréciation aux Jeunes de Kévé et ses environs

Il a invité les jeunes de la préfecture de l'Avé à ne pas céder à quelque manipulation politique négationniste et à tout mettre en œuvre pour se mettre à "l'avant-garde du renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale".

Et aussi, tout comme nous avons des droits, il a été relevé le fait que nous avons aussi des devoirs dont entre autres "le respect des biens et édifices publics", la "protection de notre environnement immédiat". En tout cas, croit savoir M. Ametsyo, "le fait de détruire un édifice public ne fait que retarder notre pays".

Des convictions qui visiblement sont également partagées par ces jeunes gens, qui n'entendent plus céder à quelque manipulation aux conséquences douloureuses pour leurs activités économiques et à la cohésion sociale.

"La jeunesse est le dur noyau qui même dans le fruit pourri conserve l'espoir du renouveau" et aussi, "la jeunesse est bonne mais c'est la société qui la corrompt", ce sont là les convictions fortes de M. Ametsyo et ses collègues.

Surtout, en sensibilisant cette jeunesse sur sur certaines notions indispensables pour mieux forger sa culture démocratique. Il s'agit des notions de "Jeunesse et citoyenneté", "Démocratie et culture démocratique", et enfin, "Jeunesse et paix".

C'est face à une telle situation qu'un groupe de jeunes se réclamant de l'opposition, et se surnommant la Jeunesse consciente de l'opposition, a pris sur lui d'éviter ces conséquences néfastes des manifestations violentes à la jeunesse. Et en quoi faisant ?

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.