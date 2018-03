Cote d'Ivoire: Gouvernance locale - Les députés Affi N'Guessan et Amalaman Gilbert initient un séminaire de réflexion

« La chefferie traditionnelle et la gouvernance locale : le cas des villages du Moronou ». Tel le thème du séminaire de réflexion que les députés Pascal Affi N'Guessan et Amalaman Gilbert, respectivement députés des Sous-préfectures et communes de Bongouanou organisent, les vendredi 9 et samedi 10 mars 2018, à Bongouanou.

Ce séminaire, indique le communiqué diffusé par les deux élus, « vise à faire le diagnostic de la gouvernance de la chefferie traditionnelle et analyser les causes des conflits; Clarifier et adapter les rôles des différents acteurs de la gouvernance locale (chef, notabilité, président des jeunes, présidente des femmes, président de mutuelle) au regard de l'évolution socio-politique et économique de la Côte d'Ivoire ; Définir un plan de restauration de l'autorité du chef traditionnel et de la cohésion sociale ; Proposer les mesures urgentes pour stopper le phénomène de déstabilisation de la chefferie traditionnelle ; Proposer un cadre institutionnel de gestion des villages et de la gouvernance locale.