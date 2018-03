Ile Maurice: Destitution - Ameenah Gurib-Fakim gardera-t-elle ses privilèges de présidente?

Ameenah Gurib-Fakim n'a plus le choix. Si elle ne démissionne pas de son propre gré, la machinerie gouvernementale, elle, est déjà en marche afin qu'elle soit destituée de la présidence. Ce, dans le sillage de l'affaire Platinum Card. C'est ce qu'a décidé le Conseil des ministres ce jeudi 8 mars lors d'une réunion spéciale.

Dans l'article (2) de la Presidents' Emoluments and Pension (Amendment) Act, il est précisé qu'un «retiring President means a person who ceases to hold office as President by his term of Office or by his resignation». La Constitution ne fait toutefois aucune mention des conséquences qu'entraîne la destitution d'un président. A-t-il toujours droit à ses nombreux avantages ?

Milan Meetarbhan, constitutionnaliste, nous donne son avis. «Si un président démissionne ou est destitué, il garde les mêmes avantages. Car ni la loi ni la Constitution ne prévoient cette éventualité», explique-t-il. Mais Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, est d'un autre point de vue. «Si un président est destitué, il n'a pas droit à ses pensions car une destitution n'intervient qu'après une faute grave, un acte anticonstitutionnel ou criminel», dit-il. Il précise toutefois qu'en cas de démission, le président conserve tous ses privilèges, comme convenu par la loi.

La présidente a droit actuellement à des salaires annuels de Rs 3, 552 millions et d'une duty allowance de Rs 853 000 par an. Ce qui fait qu'elle touche Rs 367 000 par mois.

Les autres avantages

Selon la Constitution et la Presidents' Emoluments and Pension (Amendment) Act, il s'avère qu'un ancien président ou vice-président a droit à une pension non imposable d'un montant de deux tiers de son salaire, à un bureau, à un secrétariat et à une voiture, avec chauffeur à vie. Le tout aux frais des contribuables. Cette loi prévoit aussi des avantages pour la conjointe ou le conjoint du/de la président(e). En cas de décès, pendant ou après son mandat, la personne qui partage sa vie aura droit à sa pension complète pendant une année et la moitié de la somme pour le restant de sa vie.