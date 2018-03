Ile Maurice: Femmes pompiers - Elles réclament le travail de nuit

Cela dit, d'autres facteurs expliquent cette situation. Notamment le fait que certaines femmes qui ont fait une demande pour ne pas travailler le soir, fait valoir Louis Pallen. «Il y a aussi celles qui deviendront bientôt maman. On ne peut pas les exposer au stress. On doit faire preuve de bon sens. Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération... »

Mais ce n'est pas le cas. «En général, c'est plus rassurant d'avoir au minimum deux ou trois femmes dans la même équipe. C'est psychologique. À l'avenir, s'il y a davantage de femmes pompiers, on va considérer à les inclure dans le système de shift. Sans compter que les nouvelles casernes de pompiers prévoient désormais une salle de repos pour les femmes.»

À noter que ceux qui travaillent le soir, entre 23 heures et cinq heures du matin, ont droit à une night duty allowance équivalant à 25 % de leur tarif par heure, selon le rapport du Pay Research Bureau, publié en 2016. Sollicité, le Chief Fire Officer, (CFO) Louis Pallen, explique que si elles étaient plus nombreuses, les femmes sapeurs-pompiers auraient bien pu, comme les hommes, travailler le soir.

Il nous revient cependant que les stations de Tamarin et de Flacq, qui sont les plus récentes, en sont dotées. Mais n'empêche, aucune femme pompier ne travaille la nuit.

Elles crient à la discrimination. Contrairement à leurs homologues masculins, les 14 femmes sapeurs-pompiers affectées au Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS) ne travaillent pas la nuit. Elles ne sont de service qu'entre 8 h 45 et 16 heures.

