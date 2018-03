Afrique de l'Ouest: UBA - Abiola Bauah nommée directrice régionale chargée de six filiales d'Afrique de l'ouest

United Bank for Africa (UBA) Plc a annoncé la nomination de Mme Abiola Bawuah en tant que nouvelle Directrice Régionale chargée de six filiales africaines.

La nouvelle nomination, effectif le 1er mars 2018, la verra superviser les activités de la banque au Ghana, en République du Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Libéria et en Sierra Leone.

Jusqu'à sa nomination en tant que Directrice Régionale chargée de l'Afrique de l'Ouest - Zone 1, Mme Bawuah dirigeait les opérations de la banque en tant que Directrice Générale de UBA Ghana depuis 2013.

Elle avait précédemment occupé les postes de Directrice Générale Adjointe de UBA Ghana, d'Administratrice Exécutive chez Zenith Bank et de Directrice Financière chargée des entreprises chez Standard Chartered Bank.

Dans ses réactions sur sa nouvelle nomination, elle a déclaré: "C'est une merveilleuse opportunité de servir à travers l'Afrique de l'Ouest et c'est mon plus grand souhait que les six filiales que j'ai la charge de diriger puisse se développer à pas de géant.

Je voudrais remercier mon ancien Directeur Régional, M. Oliver Alawuba, et le Directeur Général du Groupe, M. Kennedy Uzoka, pour leur soutien et leurs conseils jusqu'à présent.

Je voudrais également remercier infiniment le Président du Groupe UBA, M. Tony Elumelu, pour son leadership inspirant et son dynamisme entrepreneurial".

En tant que Directrice Générale de UBA Ghana, Mme Bawuah a réalisé des jalons importants. En 2016, UBA Ghana Limited a annoncé ses résultats financiers non audités, montrant une croissance remarquable de 134% en glissement annuel des bénéfices avant impôts.

La Banque a également enregistré de significatives performances positives avec d'autres gros chiffres comme la croissance de 114% des revenus bruts et la croissance de 68% des dépôts de la clientèle.

Cela a permis à la banque de se voir décerner le prix de 'Meilleure banque - Innovation en produits et services' et le deuxième prix en termes de meilleure performance financière lors de la cérémonie 'Ghana Banking Awards 2017' (GBA) de 2017.

Lors de l'édition 2016 du prix de l'Institut Agréé de Marketing du Ghana, elle a été élue Femme de l'année en marketing avant de remporter à peine deux mois plus tard le prix de la Personnalité financière de l'année lors du prix de la comptabilité et de la finance au Ghana.

En 2015 et 2016, Woman Rising, le premier réseau de femmes entrepreneurs et chefs d'entreprises du Ghana, a publié une liste complète et inspirante des 50 principales femmes leaders au Ghana, réunissant 50 grandes entreprises de divers secteurs d'activité visant à reconnaître les réalisations exceptionnelles des femmes dans le développement de l'économie ghanéenne et à inspirer la prochaine génération de femmes chefs d'entreprise ayant une vision mondiale; Abiola Bawuah a été retenue dans le classement des 50 premières femmes au Ghana.

Elle a également été élue par les Directeurs Financiers (CFO) comme 'Femme d'excellence en finance' en 2016. Au cours de la même période, ses conseils éclairés ont conduit UBA à initier le prix de la meilleure banque en gestion des risques.

Mais le moment décisif est arrivé en 2017, lorsque le gouvernement du Ghana, par l'intermédiaire du ministère du Commerce et de l'Industrie et de 'Millennium Excellence Foundation', a reconnu le travail acharné de Mme Bawuah, ses réalisations et sa contribution au Ghana et lui a décerné le prix ultime de Directrice Générale Expatriée de l'année.

Sous sa direction, le réseau d'agences est passé de 25 en 2013 à 28 agences entièrement réseautées. Une fois de plus, sous sa direction, la banque a installé plusieurs guichets automatiques et porté le nombre des guichets automatiques de 37 en 2013 à 57 guichets compatibles avec Visa, Verve et Mastercard, répartis à Accra, Tema, Kumasi, Takoradi, Tamale, Tarkwa et Aflao.

Mme Marufatu Abiola Bawuah a une grande expérience dans la banque de détail et le marketing. Elle est titulaire d'une licence en sciences actuarielles de l'Université de Lagos, au Nigeria, d'une licence en droit de l'Université de Londres, d'un diplôme de marketing de GIMPA et d'un MBA pour cadres (Finance) de l'Université du Ghana.

Elle possède également de nombreuses qualifications en leadership de la Harvard Business School de Columbia, de l'Université de New York, de l'INSEAD et de l'Institut Villa Pierrefeu en Suisse.

Elle a été Responsable des ventes à Standard Chartered Bank, Responsable des relations clientèle à CAL Bank, courtier négociant agréé à Strategic African Securities ainsi que Responsable des investissements à l'ex Bentsi-Enchi & Letsa, actuel cabinet d'avocats Bentsi-Enchil Letsa & Ankomah.

Les principaux objectifs de Mme Abiola Bawuah pour la Banque dans le cadre de son mandat consistent à hisser UBA Afrique de l'Ouest - Zone 1 vers de nouveaux sommets, en dépassant les attentes des clients avec de meilleurs services et en mettant davantage l'accent sur les valeurs fondamentales de UBA: Esprit d'entreprise, Excellence et Exécution.

"Conformément à l'objectif de UBA de se classer parmi les 3 premières banques d'importance systémique dans chacun de nos pays de présence en Afrique, j'ai hâte de travailler avec les différentes parties prenantes au Ghana, au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone et à travers UBA pour ajouter de la valeur et développer les activités de UBA en Afrique", a-t-elle déclaré. Madame Bawuah cumulera les fonctions de Directrice Générale de UBA Ghana jusqu'à ce que le nouveau Directeur Général ne prenne le relais.