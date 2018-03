Congo-Kinshasa: Le conseil de sécurité de l'ONU s'alarme des violences

Lors de cette réunion, plusieurs pays ont souligné le rôle central de la Monusco pour protéger les civils, mais aussi pour garantir le bon déroulement du processus électoral en décembre, comme le prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre de 2016. Deux missions défendues par l'ambassadeur de France à l'ONU François Delattre. "Le Conseil de sécurité doit apporter son plein appui à la MONUSCO pour conduire ces deux priorités stratégiques. Le Conseil doit aussi donner à la MONUSCO les moyens d'accomplir ces tâches, notamment en préservant son plafond de troupes, et l'appuyer, en bonne coordination avec la région, pour assurer la mise en œuvre complète de l'accord de la Saint-Sylvestre et permettre à tous les Congolais de retrouver la confiance dans le processus", a-t-il insisté.

"Garantir le respect des libertés et des droits fondamentaux consacrés par la Constitution congolaise est cruciale. J'appelle le gouvernement à mener des enquêtes crédibles sur ces incidents et à prendre des sanctions appropriées." Prenant la parole devant le conseil de sécurité de l'ONU à New York dans la nuit de jeudi à vendredi, Leila Zerrougui, la nouvelle patronne des Casques Bleus en République Démocratique du Congo s'est alarmé du climat de violence dans le pays.

