Togo: L'opposition donne des migraines au président du Ghana

On le constate, l'opposition n'est pas vraiment intéressée par un dialogue franc et sincère. Depuis le départ, elle cherche à éjecter le président Faure Gnassingbé. En cas d'échec de son plan, elle choisira le chaos.

Brigitte Adjamagbo-Johnson a prévenu qu'en cas de refus du gouvernement, 'et si au bout d'une semaine, la solution n'est pas trouvée et qu'on est toujours dans la logique de coup de force, les manifestations reprendront de plus belle'.

