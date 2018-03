Ile Maurice: Démission - Nouvelle rencontre entre la présidente et le Premier ministre ce matin

Ont-ils discuté des modalités de son départ ? Dans la matinée de ce vendredi 9 mars, le Premier ministre a rencontré la présidente de la République à la State House. Le chef du gouvernement devrait d'ailleurs être face à la presse cet après-midi.

Selon des recoupements, le départ d'Ameenah Gurib-Fakim pourrait intervenir après les célébrations du 12 mars. Aucune confirmation, toutefois, sur ce timing à ce stade.

La rencontre de ce matin fait suite à celle que Pravind Jugnauth a eue, hier, jeudi 8 mars, en soirée avec Ameenah Gurib-Fakim. Et qui aurait finalement fait fléchir la présidente de la République. Jusque là, elle insistait, en effet, qu'«elle n'avait rien à se reprocher» dans l'affaire Platinum Card.

Or, le Prime Minister's Office a fait parvenir un message on ne peut plus limpide à la locataire du Réduit. En l'occurrence, «why play by the rules when I can change the rules?» En somme, au lieu de présenter une motion votée avec deux tiers des voix à l'Assemblée nationale pour instituer un tribunal, Pravind Jugnauth pourrait choisir d'amender la Constitution pour faciliter la destitution de la Présidente. Avec le consensus gouvernement-opposition contre Ameenah Gurib-Fakim, obtenir un vote avec trois quarts des voix serait un jeu d'enfant.

Pension et avantages

Seul hic dans ce scénario : au final, comme ce serait un texte de loi, la présidente devra donner son accord à l'amendement constitutionnel. Au bout de deux refus, elle devra partir. Ainsi, cette nouvelle formule éviterait à Pravind Jugnauth d'attendre le verdict d'un tribunal dont les travaux traîneront en longueur et dont l'issue reste incertaine.

Impossible de savoir pour l'heure si cet autre argument a pesé dans la balance : partir maintenant et de son propre chef lui garantirait sa pension et ses avantages. Les deux options de l'exécutif (amendement constitutionnel ou motion pour l'institution d'un tribunal) pourraient ne pas lui offrir cette garantie.

Hier soir, tout l'exécutif était au courant de la démission imminente d'Ameenah Gurib-Fakim, certaines sources faisant état d'un message envoyé au Premier ministre. «Ivan Collendavelloo est au courant, et il est d'accord avec cette tournure des événements», nous assure un ministre. Le n° 2 du gouvernement avait, un peu plus tôt, assisté au Conseil des ministres avant de prendre l'avion dans la soirée pour une mission officielle en Inde.