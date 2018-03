Djibouti: Législatives - Large victoire du parti au pouvoir

L'ex-député et président de l'UDJ dénonce un show politique, avec une opposition de façade. Vivant en exil, il estime que la lutte doit continuer, malgré l'absence de liberté. Le Premier ministre dément et parle de « chimères lancées par une opposition sur Internet ».

A Djibouti, les résultats définitifs des législatives du 23 février dernier ont été officiellement proclamés jeudi 8 mars par le Conseil constitutionnel. L'institution a annulé les votes de 28 bureaux sur 469, mais a déclaré le processus électoral régulier. Sans surprise, le pouvoir l'emporte largement. Avec 88% des voix, l'UMP aura 57 sièges de députés sur 65 et reste ultra dominant à l'Assemblée. La coalition UDJ-PDD obtient 7 députés et le CDU un seul. La participation s'élève à 67%.

