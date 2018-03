Ile Maurice: Journée internationale - La présidente fait honte à la femme mauricienne, selon le PTr

«Ameenah Gurib-Fakim bizin alé», a martelé Stéphanie Anquetil lors de son intervention. Celle-ci indique que s'il faut plus de femmes en politique, au Parlement et en tant que ministres, elle insiste sur le fait que l'intégrité demeure le facteur le plus important. «La présidente fait honte au pays», a-t-elle ajouté.

Lors de son discours, Navin Ramgoolam a encore une fois affirmé que «la présidente fait honte au pays». Il est aussi revenu sur ce que le PTr a accompli pour la cause féminine. Le leader des Rouges a également promis de mettre sur pied trois hôpitaux, un pour les femmes, un établissement spécialisé en pédiatrie et un autre pour ceux souffrant de cancer.

