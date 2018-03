Ile Maurice: Journée internationale - Les policières en force aux Casernes centrales

Le lancement d'un Non-Discrimination and Anti-Harassment Policy a aussi eu lieu cet après-midi afin que les forces de l'ordre continuent d'exercer dans un environnement sans subir de préjudice ou de harcèlement. Tous les policiers ont pris l'engagement d'adhérer au principe d'équité et d'égalité.

La Woman Police Constable Pauhaloo se trouvait au volant du véhicule du Scene of Crime Office (SOCO). Après six ans en formation dans un poste de police, elle a rejoint le SOCO en 2010. «Je suis photographe au sein du SOCO. C'est un travail passionnant et challenging et en même temps dur lorsque nous sommes face à des victimes. Mais j'ai aussi l'encadrement de mes collègues masculins. Tout se passe bien. Nous avons l'esprit d'équipe», explique-t-elle. Cinq femmes exercent actuellement au sein du SOCO sous la supervision de l'assistant surintendant de Police Kokil.

Ainsi, des policières de la Very Important Person Security Unit ont simulé des exercices de sauvetage et de protection, suivis d'une démonstration par des membres de la Dog Section. Un défilé de véhicules des différentes unités de la force policière a également eu lieu.

