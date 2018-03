Mali: Promouvoir l'usage des TIC, créateur de richesses et d'emplois

C'est aujourd'hui vendredi que s'ouvre le premier atelier national sur les grandes problématiques du domaine des TIC (Technologies de l'information et de la communication).

Organisée par le ministère de l'Economie Numérique et de la Communication, en partenariat avec l"Association des Sociétés informatiques du Mali (ASIM-Mali), avec l'appui de l'Autorité de régulation des télécommunications et Poste- AMRTP- cette activité de réflexion se déroulera à Bamako.

Sa tenue s'inscrit dans l'atteinte de l'objectif de la normalisation du cadre et de la professionnalisation des acteurs pour l'assainissement du secteur numérique. Il s'agira de proposer des mesures incitatives pour l'usage des TIC.

Selon les initiateurs, la cérémonie d'ouverture enregistrera la présence du ministre de l'Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré, du ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé et celui du Commerce, M. Abdel Karim Konaté.

L'objectif de cet atelier est de fédérer les principaux acteurs du numérique au Mali afin de faire ressortir des recommandations et des bonnes pratiques qui permettront à notre pays de relever le défi de compétitivité sur le plan régional et international et de contribuer davantage à mobiliser des ressources et investissements pour permettre une croissance soutenue de notre économie particulièrement celle du numérique.

Enfin, cet atelier permettra de placer les bases pour anticiper la transformation digitale due à la globalisation et à la mobilité que connait notre ère et de proposer une catégorisation des produits, services et métiers du secteur du numérique.

Les travaux permettront de proposer des mesures incitatives en vue de promouvoir l'usage des TIC et rendre l'écosystème numérique national attractif, créateur de richesses et d'emplois.