Sénégal: Patrimoine architectural - Saint-Louis et Gorée toujours sous la menace

La problématique du patrimoine architectural des villes coloniales a été, hier, au cœur de la deuxième session du cycle de séminaires de l'Institut fondamental d'Afrique noire (Ifan) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Patrimoine mondial de l'Unesco, Saint-Louis et Gorée, célèbres pour leur architecture coloniale, continuent toujours de faire face à de multiples menaces à l'heure de la modernité.

L'île de Gorée, cette bande de terre plantée au milieu de l'océan atlantique, et l'île de Saint-Louis, «Venise africaine », doivent en grande partie leur beauté à l'architecture coloniale.

Ces villes historiques qui ont abrité les premières constructions de la puissance impérialiste française incarnent des symboles forts du passé. Mais, aussi belles qu'elles soient, elles sont en train de tomber en décadence. Et ce, malgré les nombreux programmes de réhabilitation.

Des programmes dont l'objectif est d'œuvrer pour la conservation, la restauration et la préservation de ces « prestigieux héritages ».

Entre le non-respect des règlements d'architecture, les démolitions et réhabilitations tous azimuts, le site paysager, le tissu urbain et l'architecture coloniale de ces villes sont toujours sous la menace d'une disparition.

Aujourd'hui, explique Suzanne Hirschi, architecte et ancienne enseignante à l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, le processus de patrimonialisation de l'architecture coloniale, engagé depuis longtemps, a permis de réaliser de nombreuses rénovations, mais il n'a pu éviter la dégradation, voire la destruction, de nombre d'autres bâtiments à Saint-Louis.

Toutefois, l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française (Aof) n'est pas seule à subir cet état de décrépitude. Gorée aussi en souffre. Si l'Ile mémoire, connue pour son caractère exceptionnel qui lui a valu d'être inscrite, il y a 40 ans, sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, a été préservée, il n'en demeure pas moins que, depuis toujours, « les projets destinés à en modifier drastiquement l'aspect n'ont pas manqué ».

Et, avance Xavier Ricou, architecte Dplg, il s'en est fallu de peu qu'elle ne ressemble à tout autre chose. « Le patrimoine goréen nous a été transmis en l'état, mais les agressions et les menaces sur son état actuel sont nombreuses et incessantes », soutient-il.

Agressions et menaces

Parmi les projets qui ont fallu changer le visage de Gorée, note M. Ricou, figure, entre autres, les « Projets Adanson (1750) », le « Projet de base navale (1850) », celui du « Centre d'hébergement pour la marine française (1950) » ou encore le « projet de l'architecte Jean Couelle ».

Aux yeux de cet architecte, l'occupation des bâtiments publics, l'abandon des édifices publics, l'absence d'entretien de bâtiments privés, les constructions illégales, l'occupation et la taudification du Castel... constituent actuellement des menaces sérieuses à la préservation de cet héritage.

A cela s'ajoutent les déchaussements des fondations, la pollution et la surpopulation. Face à cette situation qui, à la longue, peut sonner le glas de Gorée, l'architecte dresse un certain nombre de pistes de solutions.

Il s'agit d'un programme de lutte contre l'érosion côtière avec la création d'un quai périphérique qui assurera une protection homogène et durable contre ce phénomène et d'un aménagement vert du Castel. Mais également de projet de liaison alternative Dakar-Gorée et l'amélioration du cadre de vie.

Devant l'usure des bâtis coloniaux, l'Etat et ses partenaires ont entrepris de nombreux programmes de sauvegarde et de rénovation.

Cependant, ce processus de rénovation, renseigne l'expert patrimoine Suzanne Hirschi, suppose « un processus lent, coûteux, alors que nous sommes engagés dans une course contre la montre avec un bâti vieillissant dont l'état d'usure est très prononcé ».

Selon elle, la finalité même de cette entreprise n'est pas toujours bien comprise et fait apparaître des différends entre des partisans d'une reconstruction à l'identique et ceux qui craignent qu'un cadre règlementaire trop strict ne fige l'île dans le passé.

C'est pourquoi « il faut prendre un peu de recul et adopter une vue d'ensemble pour se rendre compte que la trame urbaine, si elle s'est globalement maintenue dans ses caractéristiques originelles, commence à être affectée », soutient-elle.

Pour Saint-Louis, Suzanne Hirschi propose de débattre autour d'une vision de la ville et de son futur afin de mettre en œuvre un projet global et cohérent à l'échelle du territoire, pour faire entrer la ville dans la modernité tout en préservant ses principaux atouts et atours.