Sénégal: Bignona - Le 8 mars dans les champs avec les femmes de Kabiline 1

"Nous sommes gâtés. Nous ne nous occupons presque plus de rien. Les femmes font tout à notre place. Elles cultivent, elles vendent, elles prennent en charge les enfants sur le plan sanitaire et sur le plan scolaire", souligne Landing Mary.

En un laps de temps, un marché de légumes se tient sous un grand manguier à un jet de pierre du potager. Des bassines et des seaux remplis de tomates et de carottes, les deux seules variétés en cours de récolte, visibles un peu partout.

"Les hommes ne donnent plus la dépense quotidienne. Nous utilisons une partie de nos légumes pour préparer nos repas. Avec nos bénéfices, nous complétons la dépense quotidienne et prenons en charge nos enfants sur le plan sanitaire et scolaire", poursuit Mme Mary, portant un seau rempli de tomates.

"C'est devenu notre quotidien. Ce travail a changé notre vie. Nous devenons de plus en plus autonomes. Pour nous, chaque jour est un +8 mars+, si cette date symbolise l'autonomisation des femmes ou leur quête d'une vie meilleure", lance Fatou Sonko, qui a fini de déverser le contenu de ses arrosoirs sur une parcelle d'oignons.

Les parcelles de tomates, les sillons de carottes, les rangées de choux et les tracées d'oignon et de gombo relèvent sur place d'un spectacle peu commun.

Rien de particulier, sinon ce groupe d'hommes, sous un grand manguier, et ces femmes, ustensiles à la main, se dirigeant vers des tabliers et vendeurs de légumes.

