Congo-Kinshasa: Stabilisation de la RDC - Kinshasa insiste sur le redimensionnement qualitatif de la MONUSCO

Pour le gouvernement congolais, la nouvelle configuration de la Mission onusienne dans le pays devra prendre en compte la réduction des effectifs et l'appui en équipements appropriés.

Dans son intervention, le 7 mars, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, à New York, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et Intégration régionale de la RDC, Léonard She Okitundu, a appelé à la prise en compte des désidérata de la RDC lors de sa réunion sur le redimensionnement qualitatif de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (Monusco) prévue pour le 27 mars au siège des Nations unies.

Le ministre congolais, qui a donné, au cours de cette réunion du Conseil de sécurité, la position du gouvernement de la RDC, a également transmis aux membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité les éléments techniques devant être pris en compte dans la Résolution du 27 mars, portant prorogation du mandat de la Monusco pour une année.

Léonard She Okitundu, qui a noté que cette reconduction du mandat de la Mission onusienne devra être l'avant- dernière, a, par ailleurs, invité les membres du Conseil de sécurité à penser au retrait de cette mission en RDC.

Réduction des effectifs et l'appui en équipements appropriés

Pour le vice-Premier ministre et chef de la diplomatie congolaise, le redimensionnement qualitatif de la Monusco souhaité devrait prendre en compte la réduction des effectifs et l'appui en équipements appropriés, pour faire face aux méthodes asymétriques des groupes armés qui attaquent les populations, les forces loyalistes et celles de l'ONU, dans l'Est du pays. Le nouveau mandat de la Monusco, a précisé Léonard She Okitundu, doit, outre la protection civile, intégrer absolument l'éradication des groupes armés.