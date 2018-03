Maroc: C2 africaine - V.Club battu par Difaa El Jadida au Maroc

Présentée comme favori sur la base de l'expérience, l'AS V.Club a courbé l'échine face à la formation marocaine de Difaa El Jadida en première confrontation entre les deux équipes en terre chérifienne.

L'AS V.Club a été battue, le 7 mars, au stade El Abdi de la ville d'El Jadida au Maroc, par la formation de Difaa Hassan El Jadida, en seizièmes de finale de la 23e édition de la Ligue des champions d'Afrique 2018. Un but inscrit à la 9e minute de la partie par le petit attaquant tanzanien, Simon Happygod Msuva (1,68 m), a suffi au succès du club marocain sur le team vert et noir de Kinshasa, qui a de la peine à entrer dans la partie. Les Dauphins noirs font donc une entrée assez difficile en C1 africaine.

Le coach Florent Ibenge a aligné une équipe prête pour ce match avec le gardien de but camerounais Nelson Lukong dans les perches. En défense, on a retrouvé Djuma Shabani, Yannick Bangala Litombo, Padou Bompunga Botuli, et Glody Ngonga Muzinga. Au milieu de terrain, Florent Ibenge a fait confiance à Nelson Munganga Omba comme sentinelle devant la défense, au Malien Oumar Sidibe dans l'animation de jeu, aidé par Fabrice Luamba. Chadrac Muzunu, Jésus Muloko Ducapel et Jean-Marc Mundele Makusu ont été à la pointe de l'attaque de V.Club.

Le onze de départ du club marocain était composé d'Aziz El Qinami, Tarik Astati, le capitaine Youssef Aguerdoum, Bakari Ndiaye, Marouane Hadhoufi, Mohammed Al Benammer, Fabrice Ngah, Simon Happygod Msuva, Anouar Jayid, Hamid Ahadad, et Adnane El Ouarby. Les deux équipes se retrouveront le 13 mars au stade des Martyrs de Kinshasa pour le match retour. Ce sera un va-tout pour V.Club qui doit marquer de buts et éviter d'en prendre pour espérer acceder en huitièmes de finale de la plus prestigieuse compétition africaine interclubs de football.