Sénégal: BOA Sénégal - Un résultat net de 10,114 milliards en 2017

Après imputation des charges de structure, le Résultat Brut d'Exploitation s'affiche à 11 091 Milliards FCFA en fin décembre 2017 contre 10 739 MFCFA un an plus tôt.

Poursuivant, les dirigeants de la banque souligne que grâce à l'effort de recouvrement, les encours de Créances Douteuses et Litigieuses(CDL) et d'impayés ont connu respectivement, par rapport à l'exercice 2016, une amélioration annuelle de 6,4% à 26 751 Milliards FCFA pour les CDL et de 26,6% à 7 291 Milliards de FCFA pour les impayés en fin décembre 2017.

La banque a globalement pu collecter 408 738 Milliards de FCFA de ressources (clientèles et interbancaires) pour financer 249 541 Milliards de FCFA d'emplois sains (clientèles et interbancaires) à l'issue de l'exercice 2017.

La Bank of Africa Senegal se porte bien. En effet, le bénéfice après impôts de Bank of Africa (BOA) Sénégal, a connu une importante hausse de 6,062 milliards FCFA au 31 décembre 2017 comparé à la même période de l'année 2016, a-t-on appris au niveau de cet établissement bancaire.

