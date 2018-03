Le sélectionneur national a publié hier une liste 30 joueurs qui prendront part aux matchs amicaux des 23 et 27 mars contre l'Ouzbékistan et la Bosnie.

L'attaquant du FC Nantes, Santi Ngom, reste la seule surprise dans le groupe retenu par Aliou Cissé qui a également fait appel à des revenants comme Papy Djilobodji, Armand Traoré et Pape Ndiaye Souaré pour pallier les nombreuses blessures en défense. Le regroupement des Lions est prévu le 19 mars à Paris.

Les joueurs retenus par Aliou Cissé pour disputer les matches amicaux contre l'Ouzbékistan et la Bosnie le 23 mars au Maroc et le 27 au Havre, en France, sont connus.

Le sélectionneur national a ouvert le groupe à 30 Lions qui seront amenés à défendre les couleurs du Sénégal lors de ces deux rencontres qui entrent dans le cadre de la préparation pour le mondial. A moins de cent jours de cette compétition planétaire, certains d'entre eux auront ainsi l'occasion de convaincre pour espérer être au rendez-vous russe.

Ceux qui s'attendaient à de grands changements devront encore patienter. Cissé, à quelques exceptions près, a misé sur l'ossature du groupe qui a disputé les éliminatoires du mondial. La présence de Santi Ngom, l'attaquant du FC Nantes, reste la seule surprise de cette liste.

Le technicien a également fait appel à d'anciens pensionnaires de la tanière comme Papy Djilobodji, Armand Traoré et Pape Ndiaye Souaré. Aliou Cissé trouve ces retours dans l'ordre normal des choses. « Depuis notre qualification, nos joueurs ont eu des fortunes diverses.

Certains jouent beaucoup, d'autres jouent peu et d'autres ne jouent pas du tout. L'objectif de ces matches, c'est d'ouvrir le groupe et devraient nous servir de faire venir des joueurs qui ont quitté l'équipe nationale depuis un bon bout de temps par cause de blessures et manque de temps de jeu », a-t-il expliqué.

De même, a-t-il précisé, « ces matchs nous permettent de faire venir des joueurs qu'on suit depuis quelque temps ». Moussa Sow, Baye Omar Niass, Henri Saivet retrouvent également le groupe après une brève absence. Pour le reste, il n'y a pas de grands changements.

LISTE DES 30 JOUEURS

Gardiens : Khadim Ndiaye (Haroya AC-Guinée), Abdoulaye Diallo (Stade Rennais-France), Alfred Gomis (Spal-Italie), Pape Seydou Ndiaye (Asc Diaraf-Sénégal).

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Naples-Italie), Moussa Wagué (Kas Eupen-Belgique), Fallou Diagne (Metz-France), Lamine Gassama (Alanyaspor-Turquie), Youssouf Sabaly (Bordeaux-France), Papy Djilobodji (Dijon-France), Pape Ndiaye Souaré (Cristal Palace-Angleterre), Armand Traoré (Cardiff-Angleterre).

Milieux de terrain : Idrissa Gana Guèye (Everton-Angleterre), Pape Alioune Ndiaye (Stock City-Angleterre), Cheikhou Kouyaté (West Ham-Angleterre), Cheikh Tidiane Ndoye (Birmingham City-Angleterre), Salif Sané (Hanovre 96-Allemagne), Alfred Ndiaye (Wolverhampton Fc-Angleterre), El Hadj Assane Dioussé (Saint Étienne-France), Henri Saivet (Sivasspor-Turquie).

Attaquants : Sadio Mané (Liverpool-Angleterre), Keita Baldé (As Monaco Fc-France), Moussa Konaté (Amiens-France), Ismaila Sarr (Rennes-France), Moussa Sow (Bursasport-Turquie), Diafra Sakho (Rennes-France), Mbaye Hamady Niang (Torino-Italie), Santi Ngom (Nantes-France), Baye Oumar Niass (Everton-Angleterre), Mame Biram Diouf (Stock City-Angleterre).

SANTI NGOM, UN RENFORT EN ATTAQUE

Comme on pouvait s'y attendre, Aliou Cissé a créé sa surprise en cochant le nom de Santi Ngom sur sa liste. Le sociétaire du FC Nantes (11 matches de Ligue 1, dont 4 titularisations, 1 but) vient ainsi grossir le rang des attaquants déjà bien fourni avec la présence de Sadio Mané, Keita Baldé, Moussa Konaté, Ismaila Sarr et autres Diafra Sakho.

Mais Cissé compte beaucoup sur ce néo-Lion qu'il suit depuis longtemps et il n'a pas manqué de le faire savoir.

« C'est un joueur qui fait de très bonnes choses et il a une marge de progression importante. J'ai discuté avec son entraîneur Claudio Raniéri, qui a dit de bonnes choses sur lui. Il a une créativité intéressante sur sa première touche de balle.

C'est un garçon qui est très intéressant », a dit Aliou Cissé, qui a souhaité la bienvenue au joueur. Le technicien aura donc l'occasion de le tester dans quelques jours. « La seule chose que je sais, c'est qu'il a les qualités pour s'exprimer dans cette équipe nationale », a laissé entendre le sélectionneur national.

(Ir) régularité des gardiens

Sur cette liste de 30 joueurs figurent quatre gardiens. Abdoulaye Diallo qui avait quitté la tanière depuis quelques matchs, effectue son retour. Idem pour Pape Seydou depuis septembre. Ils rejoignent Khadim Ndiaye et Alfred Gomis Mais de ces quatre portiers, seuls Khadim et Pape Seydou jouent régulièrement avec leurs clubs.

Une situation qui inquiète bien Aliou Cissé. « Abdoulaye Diallo ne joue pas beaucoup. C'est pareil aussi pour Alfred Gomis. Mais à ce poste-là, on a d'autres possibilités. On est en train de regarder d'autres joueurs. Le championnat reprend ce mois pour Clément. J'aurai aimé qu'il joue beaucoup, qu'il ait un peu plus de temps de jeu.

C'est des garçons qui sont compétitifs et qui s'entraînent tous les jours, c'est important de pouvoir les revoir. Pour Cissé, Tony Sylva aura du boulot à faire. « J'ai confiance en son expérience et en son expertise. Je suis certain que les trois gardiens qui seront choisis pour la Coupe du monde seront au top niveau d'ici là », a soutenu Cissé.

Priorité à la défense

Avec la cascade de blessures notée en défense (Kara Mbodj, Saliou Ciss, Adama Mbengue), Aliou Cissé a fait appel à des revenants. Le sélectionneur national a préféré donner une seconde chance à d'anciens de la tanière.

Il s'agit de Pape Ndiaye Souaré, de Papy Djilobodji et d'Armand Traoré. Cissé a expliqué ces retours par les blessures.

« C'était l'occasion de faire revenir Pape Souaré et Armand Traoré. Souaré manque un petit peu de temps de jeu avec son club (Crystal Palace).

Mais vu ce qui lui est arrivé, se battre jusqu'à revenir parmi les 18 joueurs, ça veut dire qu'il n'est pas loin de sa forme optimale. C'était donc l'occasion de le faire venir. Il connaît bien la maison et a eu à faire de très belles choses avec cette équipe nationale », a noté Cissé.

Armand Traoré est sur la même situation, selon le technicien. « Il a connu des moments difficiles en club (Cardiff), mais depuis le début de la saison, il fait de très bonnes choses », s'est félicité Aliou Cissé.

« Comme il manque des joueurs à ce poste, l'occasion s'y prêtait de les faire revenir parce que si on ne le fait pas maintenant, après ce sera la Coupe du monde et on n'aura pas l'occasion de le faire », a laissé entendre Aliou Cissé. Le technicien a également dit beaucoup compter sur Papy Djilobodji, le sociétaire de Dijon.

« Beaucoup de choses ont été dites, mais partout où il y aura un Sénégalais capable d'apporter un plus à cette équipe nationale, je le ferai venir. Il est compétitif et il répond aux critères de sélection. On a discuté et il sait ce que j'attends de lui. Donc, il sait ce qu'il a à faire ».

La philosophie d'Aliou Cissé, c'est de faire jouer les défenseurs à leur poste de prédilection. Mais pour le cas de Youssouf Sabaly, sa polyvalence constitue un atout pour l'équipe. « Il est capable de jouer à gauche puisqu'il a été formé à gauche.

Il est aussi capable de jouer à droite. Mais mon souhait, c'est d'avoir un gaucher à gauche et un droitier à droite. S'il y a une possibilité de mettre Sabaly à droite, on le fera. On a d'autres joueurs. On va continuer à pousser pour pouvoir les convaincre à venir dans cette équipe nationale ».