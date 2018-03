Mauritanie: Communiqué du conseil des ministres

communiqué de presse

Nouakchott, 08/03/2018 - Le Conseil des Ministres s'est réuni le Jeudi 08 Mars 2018 sous la Présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République.

Le Conseil examiné et adopté les projets de décrets suivants :

- Projet de décret portant création de nouvelles charges notariales et fixant leur ressort territorial.

Le présent projet de décret vise l'augmentation du nombre des charges notariales dans les wilayas actuellement dotées de charges et la création de nouvelles charges dans les wilayas jusqu'à présent non pourvues de ce service public essentiel pour la modernisation et la sécurisation des différentes formes de transactions.

- Projet de décret portant concession provisoire de deux terrains agricoles, dans la Wilaya du Trarza au profit de la Société « ITHMAR Agri ».

- Projet de décret portant concession provisoire de deux terrains agricoles, dans la Wilaya du Trarza au profit de la Société « ITHMAR Agri ».

- Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain agricole, dans la Moughataa de Keur Macène, Wilaya du Trarza au profit de la Société « Régional Investiment sarl ».

- Projet de décret fixant les conditions d'application de la loi de la santé de la Reproduction.

Le présent projet de décret a pour objet de fixer les conditions relatives aux normes et compétences et déontologie en matière de prescription et de prestation de services en santé de la reproduction.

- Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2015-159 du 1er Octobre 2015 modifié, portant application de la loi n° 2015-017 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches.

Le présent projet de décret a pour objet de redéfinir les tailles et poids minima des poissons de mer, céphalopodes et crustacés dont la pêche est autorisée afin de mieux garantir la durabilité biologique de la ressource et d'améliorer l'impact économique de son exploitation.

- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d'Administration de l'Ecole Normale Supérieure.

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre de la Santé a présenté une communication relative à la mise en œuvre d'une tarification harmonisée des prestations sanitaires.

Cette communication porte sur la mise en œuvre d'une tarification harmonisée des prestations hospitalières dans notre pays en vue d'améliorer la qualité des soins dans les structures sanitaires nationales.

Les objectifs de cette tarification consistent à assurer une prise en charge complètes et de qualité satisfaisante des malades, à améliorer l'environnement et les conditions de travail dans les structures de santé ainsi que leur approvisionnement régulier en médicaments et consommables et la maintenance adéquate des équipements biomédicaux.

Le Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime a présenté une communication relative au renforcement du contrôle sanitaire des produits de pêche.

Cette communication présente le bilan positif de l'Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de Pêche et de l'Aquaculture et propose l'adaptation de son statut institutionnel aux meilleures pratiques internationales en la matière et ce à travers sa transformation en un établissement public à caractère industriel et commercial.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Ministère Secrétariat Général de la Présidence de la République

Etablissement Publics

Port de Nouadhibou

Directeur Général :Niang Djibril, précédemment Directeur Général du Budget.

Ministère de l'Economie et des Finances

Cabinet du Ministre

Conseiller en Développement du Secteur Privé : Sid'Ahmed Bouh, Administrateur des Régies Financières, précédemment Cadre au même Ministère.

Inspection Générale des Finances

Inspecteur Général des Finances : Ishagh Ahmed, précédemment Directeur Général Adjoint des Politiques et des Stratégies de Développement.

Inspecteur Général des Finances : Sidi Mohamed Deh, Administrateur des Régies Financières, précédemment Auditeur à la Direction de l'audit et du Contrôle à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Inspecteur Général des Finances : Diallo Abou, précédemment Conseiller Technique à la Direction Générale des Politiques et des Stratégies de Développement chargé de la Cellule d'Appui à l'Exécution Nationale.

Inspecteur Général des Finances : Salek Ould Oumar Hamady, Administrateur des Régies Financières, précédemment Inspecteur Interne au Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances chargé du Budget.

Inspecteur Général des Finances :Mouhamdou Hamoud, Docteur en finance.

Administration Centrale

Direction Générale des Politiques et des Stratégies de Développement

Directrice Générale : Maimouna Ahmed Salem Hyahdih, Ingénieur

Directeur Général Adjoint : Mohamed Yahya Taleb Ahmed, précédemment Directeur Général Adjoint de la Promotion du Secteur Privé

Direction du Registre Social

Directeur: Ahmed Salem Beda, Administrateur des Régies Financières, précédemment Directeur des Statistiques et la Documentation et des Archives à l'Autorité de Régulation des Marché Publiques

Direction Générale de la Promotion du Secteur Privé

Directrice Générale Adjointe : Fatimetou Ikhalihna Horma, précédemment Chargée de Programmes et de mise en place des Technopoles Pilotes.

Ministère de la Santé

Etablissements Publics

Centrale d'Achat des Médicaments, Equipements et Consommables Médicaux

Directrice Adjointe : Fadila Abddewadoud Sadec, en remplacement du Docteur Mohamed Abdellahi Ould Habib appelé à d'autres fonctions.

Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime

Etablissements Publics

Société Mauritanienne de Commercialisation des Poissions

Directeur Général : Ahmedou Ould Hademine Ould Jelvoune, précédemment Directeur Général du Port de Nouadhibou.

Ministère de l'Agriculture

Administration Centrale

Direction des Affaires Administratives et Financières

Directeur : Moulaye M'hamed Ould Moulaye Ahmed, précédemment Directeur Adjoint des Statistiques et de l'Information Agricole, en remplacement de Ahmedou Mohameda Ould Ahmedhou appelé à d'autres fonctions.

Directeur Adjoint : Ahmedou dit Yahya Sid'Alemine, précédemment Directeur Adjoint de la Protection des Végétaux, en remplacement de Ahmed Ould Lemrabott admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Direction de la Protection des Végétaux

Directeur Adjoint : Sidi Ould Mohamed Abdelhay, précédemment Chef de Service Contrôle des Semences.

Direction des Statistiques et de l'Information Agricole

Directeur Adjoint : Ahmedou Ould Veidar, précédemment Chef de Service des Statistiques Agricoles.

Etablissements Publics

Centre National de Recherche Agronomique et de Développement Agricole

Directeur Adjoint : Habibou Gueye, précédemment Chef de Service des Recherches au même établissement, en remplacement de Mohamed Ould Abdi appelé à d'autres fonctions.

Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances chargé du Budget

Inspection Interne

Inspecteur Interne : Brahim Ould Oumar, titulaire d'un Magister en Sociologie Politique, précédemment cadre à la COMASUD.

AMI