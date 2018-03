Cote d'Ivoire: Jif - Dominique Ouattara réitère son engagement pour l'amélioration de la condition de vie des femmes

Madame Mariatou Koné, Ministre de la Femme, de la protection de l'Enfant et de la Solidarité s'est réjouie de l'avancée de l'amélioration des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, elle a tenu à féliciter le Président Alassane Ouattara et à la Première Dame, Dominique Ouattara pour leurs actions inlassables pour l'autonomisation des femmes.

« J'ai toujours eu la ferme conviction qu'une femme autonome et épanouie, est d'avantage en mesure de contribuer à prendre soin de sa famille, et de participer ainsi, au développement de son pays », a déclaré Madame Dominique Ouattara.

Un thème d'actualité et qui colle avec les actions de la Première Dame dans le cadre du Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI) pour l'autonomisation des femmes. Ainsi, l'épouse du chef de l'Etat a profité de cette tribune pour donner son avis pour la réalisation de l'objectif de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural.

En effet, Madame Dominique Ouattara a offert des dons en nature et en espèce d'une valeur de 108.900.000 F CFA aux femmes de divers domaines d'activités et aux populations présentes.

Placées sous le parrainage de Madame Dominique Ouattara, cette cérémonie a enregistré la participation de plusieurs personnalités dont Madame Henriette Dagri Diabaté, Grande Chancelière de l'Ordre National, Madame Clarisse Duncan, épouse du Vice-Président, Madame Henriette Konan Bédié, Madame Mariatou Koné, Ministre de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité et bien d'autres ministres et personnalités des organismes des Nations Unies. Cette année, la journée internationale de la femme a été placée sous le thème : «inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural ».

