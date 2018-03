Sénégal: Sécurité en mer - Une campagne lancée pour la surveillance et la sécurisation du littoral

La Direction de la protection et de la surveillance des pêches (Dpsp) a démarré, hier, sur tout le littoral sénégalais, une campagne de sensibilisation, de sécurisation en mer et sur le respect des pratiques de pêche légale avec le soutien de l'Union européenne.

Quai de pêche de Hann. Une odeur rance de pourriture agresse les narines. L'exhalaison fétide vient du mélange d'algues verdâtres échouées sur la berge et des résidus de poissons qui jonchent le sol. Par intermittence, des vaguelettes d'une mer aux eaux troubles et ternes viennent buter sur ce magma.

Sur la petite bande de ce qui reste de cette baie qui, dit-on, était jadis la deuxième plus belle du monde, après celle de Rio de Janeiro, du fait de sa configuration et de son sable fin d'une blancheur immaculée, une foule bigarrée de pêcheurs, de mareyeurs, de porteurs, de vendeurs de fripes, de légumes, de détaillants et de clients se bousculent. La ferveur monte d'un ton lorsque cinq grandes pirogues lourdement chargées débarquent leurs prises.

Ici, la vie tourne autour de la pêche. De manière directe ou indirecte, cette activité fait vivre des centaines de personnes qui affluent sur les lieux chaque matin. La pêche fait vivre, mais, hélas, elle tue aussi. Elle fait beaucoup de morts à cause notamment de la récurrence et de la recrudescence des accidents en mer.

La liste macabre fait état de 92 accidents en 2017 pour 140 morts ou disparus. Ces accrocs mortels sont souvent liés au non-respect des mesures de sécurité en mer comme le port de gilets de sauvetage, la prise en compte des informations météorologiques, la disponibilité de lampes de signalement, etc.

Pour arrêter cette spirale d'accidents et son lot de morts et de disparus, la Direction de la protection et de la surveillance des pêches (Dpsp), avec le soutien de l'Union européenne, a lancé, sur tout le littoral sénégalais, une campagne nationale de surveillance participative et de sensibilisation sur la sécurité en mer et sur le respect des pratiques de pêche légale.

A Dakar, les zones ciblées pour discuter et échanger avec les acteurs sur l'importance du respect des normes de sécurité en mer sont Hann, Yoff et Ouakam. Toute la matinée d'hier, le Directeur de la protection et de la surveillance des pêches, le capitaine de Vaisseau Mamadou Ndiaye, accompagné de ses collaborateurs, a sillonné les quais de pêche de ces localités.

Les démembrements régionaux de la Direction de la protection et de la surveillance des pêches, de leur côté, ont fait de même. Au total, douze brigades de surveillance participative ont été activées pour opérer des contrôles et une surveillance en mer.

Ces brigades de surveillance participative réunissent aussi bien des agents des services régionaux de pêche que les acteurs de la pêche. Pour le Colonel Ndiaye, le bilan de ce premier jour est satisfaisant. « Sur les 176 pirogues qui ont été inspectées en mer, les 27 sont en infraction.

Les motifs de ces infractions sont divers : non-respect des dispositions des normes de sécurité, absence de gilets de sauvetage à bord des pirogues, absence de permis de pêche, etc.

Cette campagne va se poursuivre pendant des semaines. En plus de la sécurité en mer, il nous faut combattre la pêche prohibée qui est surtout pratiquée dans la presqu'île de Dakar », a-t-il déclaré.

Croyances et superstitions

Aussi bien à Hann, à Yoff qu'à Ouakam, les pêcheurs ont été sensibles au message délivré par la Direction de la protection et de la surveillance des pêches.

Ils sont conscients des dangers encourus en mer s'ils ne s'entourent pas de toutes les normes de sécurité. Malheureusement, certaines croyances ancestrales persistent comme celle qui fait croire que le port de gilet de sauvetage reflète un manque de courage ou bien que cela porte poisse.

Le pêcheur Pape Faye dont la pirogue vient d'accoster à la plage de Hann après plusieurs heures en mer, est du lot de ces superstitieux. Il dispose d'un gilet de sauvetage mais il l'enfile rarement.

« J'ai un gilet à la maison, mais je ne le porte que lorsque je vais en haute mer. C'est une question d'habitude », explique-t-il, non sans reconnaître l'importance de cet équipement.

Même s'il ne porte pas le gilet tout le temps, il souligne que, par contre, il accorde beaucoup d'importance aux informations météorologiques qu'il reçoit par sms ainsi qu'aux autres instruments de sécurité comme le Gps, la balise, les lampes de signalement.

A leur aise sous un hangar, à l'écart du tohu-bohu de la berge, de vieux pêcheurs à la retraite dont la plupart sont des propriétaires de pirogues, ne perdent rien des conciliabules entre l'équipe de la Direction de la protection et de la surveillance des pêches et les pêcheurs.

Mis au parfum de cette campagne de sensibilisation, ces notables l'ont saluée car conscients qu'elle peut sauver des vies.

« A notre époque, il n'y avait pas ces moyens modernes de sécurité et de sauvetage en mer. Aujourd'hui, il faut les adopter et encourager les jeunes pêcheurs à les respecter », dit Assane Diop. Massène Bathily pense même qu'il faut aller plus loin en sanctionnant les récalcitrants.

« Il faut mettre à l'amende ceux qui enfreignent les règles, on aura bientôt moins de dégâts en mer », martèle-t-il. Quant à Abdoulaye Diouf, président des pêcheurs du quai de Hann, il encourage la Direction de la protection et de la surveillance des pêches à continuer à sensibiliser aussi bien les pêcheurs artisanaux que les acteurs de la pêche industrielle. « Parfois, les accidents sont causés par ces navires.

Quand ils heurtent nos pirogues, ils ne s'arrêtent jamais. Il faut trouver une solution à ce problème », interpelle-t-il.

Ces propos font écho à ceux du mareyeur Amadou Anta Diop, établi au quai de pêche de Yoff. Selon lui, des patrouilles régulières dissuaderaient les contrevenants et empêcheraient les navires de pêche industriels de causer des accidents.

Des balises commandées

Malgré les réticences de certains pêcheurs, la Direction de la protection et de la surveillance des pêches n'entend pas faire machine arrière dans sa dynamique de sensibilisation. Son Directeur général est ferme sur la question. « Il est de notre rôle de nous occuper de la sécurité des pêcheurs artisanaux.

Nous allons continuer à discuter avec eux et les pousser à veiller au respect de l'ensemble des dispositions réglementaires », a indiqué le Colonel Mamadou Ndiaye.

Par ailleurs, il assure que le programme de géolocalisation des pirogues en détresse lancé, il y a quelques années, va se poursuivre. Les tests qui ont été faits jusqu'ici se sont révélés concluants. « Quatre balises ont été testés avec des résultats assez satisfaisants.

Une commande de 50 balises a été lancée par le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime pour passer à une phase supérieure.

Et nous attendons de l'État sud-africain une centaine de balises. L'objectif est de mettre à bord de chaque pirogue une balise qui permet la localisation et le secours en cas de besoin », explique-t-il.