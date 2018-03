Ile Maurice: Démission - Longue nuit de réflexion pour Ameenah Gurib Fakim

Face au ministre mentor qui l'a rencontrée peu après le conseil des ministres, Ameenah Gurib Fakim a campé sur sa position. Elle ne démissionnera pas. Cependant, de plus en plus, les informations se font persistantes : ce soir, jeudi 8 mars, elle s'apprête à démissionner. Qu'en est-il au juste ?

Tout ce que l'on sait pour l'heure, c'est qu'Ameenah Gurib Fakim a également eu une rencontre avec Pravind Jugnauth. Peu avant 23 heures ce soir, la page Facebook de la présidence affichait ce post : «Her excellency wishes to clarify that she had made no such comments to DefiMedia journalists. This statement is absolutely false as she never spoke to any of them.»

Peut-on en déduire qu'elle s'est ravisée ? Rien n'est moins sûr pour l'heure. Mais, des recoupements d'information indiquent qu'elle allait réfléchir longuement pendant la nuit avant de prendre une décision finale.

En attendant, la réplique du côté du Défi Media Group n'a pas tardé : «Voici le message qu'AGF avait envoyé à un journalist du Defi Media Group cet après-midi. Peut-elle le nier ? 'I am Not resigning !! Let them set up a tribunal and then we will see if I am guilty... »