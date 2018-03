Sénégal: Démarrage d'un programme de 30 milliards destiné aux femmes , annonce Macky sall

Le chef de l'Etat a décoré à cette occasion des femmes considérées comme des pionnières, avant de procéder à la remise du Grand prix du président de la République dont le premier prix a été remporté par le Groupement d'intérêt économique (GIE) "Xaaritou Xaaleyi" de Kougheul. Le GIE "Sant Yalla" de Saint-Louis et "Seddo Daam" de Diourbel ont remporté les 2e et 3e prix respectivement.

Il a toutefois reconnu qu'il reste "beaucoup à faire sur la voie de l'autonomisation et de l'émancipation des femmes surtout en milieu rural", assurant que les femmes peuvent compter sur son soutien, disant être au fait des "difficultés auxquelles elles sont confrontées en zone rurale et périurbain", au souvenir des "tâches arrachantes" que sa mère devait accomplir.

"Nous allons démarrer un programme de 30 milliards de FCFA à la fin de ce mois de mars, qui a pour objectif d'amplifier la promotion de l'entrepereunariat et l'emploi des femmes et des jeunes", a annoncé le président Sall, lors de la cérémonie de remise du Grand prix du président de la République.

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a annoncé, jeudi, à Dakar, le démarrage d'un programme de 30 milliards de FCFA destiné à promouvoir l'entrepreunariat et l'emploi des femmes et des jeunes, affirmant sa volonté de poursuivre les reformes favorisant un meilleur accès de la femme à la terre.

