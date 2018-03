Sénégal: Saraya et Salemata - Un message d'unité délivré aux militants du Parti

A Salémata, la rencontre a eu lieu dans des conditions plus apaisées. Et pour cause, Salémata est le seul département dans la région qui a été gagné par la coalition, "Bennoo Bokk Yaakaar" lors des élections législatives. L'émissaire de la direction de l'Apr a délivré le message du chef de l'Etat aux militants.

Arrivée vers 9h 30 mn à Saraya, la délégation a eu droit à un accueil chaleureux et à une forte mobilisation malgré les rivalités entre les militants de l'actuel président du Conseil départemental de Saraya, Sadio Dansokho et ceux du Maire de la Commune de Sabodala, Mamadou Cissokho. Babacar Diamé, avec beaucoup de pédagogie, est parvenu à arrondir les angles entre les différents camps.

