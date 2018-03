Cote d'Ivoire: La majorité affiche ses divisions au sujet d'un parti unifié

En réponse, aux sceptiques, les chargés de communication des deux partis jurent que cela n'est qu'un mauvais procès et que le parti unifié verra bien le jour. Mais si cela relève de la simple formalité on peut alors s'étonner que depuis deux ans qu'il est annoncé le RHDP n'ait pas été porté sur les fonts baptismaux.

Plus l'échéance de la présidentielle de 2020 - ou encore celle des sénatoriales - approche, plus l'on sent que le projet d'un parti de rassemblement des houphouetistes pour le développement et la paix a du mal à prendre. Récemment, à Abidjan, des jeunes du PDCI manifestaient devant le siège du parti pour refuser le RHDP.

C'est pour « magnifier toutes les bonnes actions du président Henri Konan Bédié, ancien homme d'Etat, homme de paix et label pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour le monde », que le PDCI-RDA organisera ce samedi 10 mars à Yamoussoukro une cérémonie d'hommage à son président.

