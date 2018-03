Cote d'Ivoire: MASA 2018) - La fête en pensant au modèle économique de l'événement

Photo: Aps

MASA 2018 à Abidjan

La dixième édition du Marché des arts et du spectacle d'Abidjan s'ouvre ce vendredi 10 mars, sous le coup de 10H à la salle François Lougah du palais de la Culture à Treichville. Cette édition qui coïncide avec le 25e anniversaire de l'événement, se déroulera jusqu'au 17 mars prochain avec pour thème : « Quels modèles économiques pour les arts de la scène ? »

Pour cet événement, devenu incontournable dans l'agenda des aficionados des arts et de la culture à travers le monde entier, la Côte d'Ivoire attend près d'une centaine de groupes artistiques en provenance d'Afrique et du reste du monde.

Plus précisément, ce sont 138 groupes sélectionnés dont 64 dans le cadre du "marché" et 74 pour le festival avec 13 groupes de la Côte d'Ivoire qui figurent dans la sélection officielle à l'issue des deux sessions du comité de sélection du Masa.

Concernant le volet scientifique, Pr Yacouba Konaté, directeur général du Masa, et ses collaborateurs ont mis en bonne place, dans la programmation, plusieurs assises au nombre desquels un colloque international commémoratif. Celui-ci verra la participation de grands acteurs et témoins qui rappelleront les enjeux et le contexte de la genèse du Masa jusqu'à ce jour.

Ces rencontres professionnelles qui se tiennent dans le cadre des 25 années d'existence du marché offriront l'occasion d'un bilan historique et d'une réflexion prospective. Et cela, Yacouba Konaté n'a pas manqué de l'expliquer : « Il s'agira, notamment, de se poser la question sur le financement durable de la manifestation ».

D'autant plus que le thème de l'édition est en rapport avec cette problématique. Au-delà du modèle économique du Masa, les innovations de ce marché qui revêt, de plus en plus, un caractère festival seront expliquées.

L'occasion sera belle pour les professionnels présents d'expliquer comment, au fil du temps, des troupes mythiques comme le Kotéba de Souleymane Koly, pour la danse et la chorégraphie ; les chœurs "la Grâce" de Kinshasa ; les Tambours du Burundi ont conquis les publics dans leurs pays respectifs puis dans la sous-région et à travers le monde. Comment ces troupes survivent-elles et comment gèrent-elles le quotidien ?

Ce sont autant d'expériences qui seront en partage. 10ème édition, 25 ans d'existence Par-dessus cela, le Marché des arts du spectacle africain, à compter de l'édition 2018, change de dénomination pour devenir Marché des arts du spectacle d'Abidjan.

Si depuis sa création l'événement est domicilié au bord de la lagune Ebrié, il est clair de noter que désormais, il devient un événement de premier choix pour la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Tout comme les grandes capitales du monde ont un événement culturel de référence, Abidjan a dorénavant le Masa.

Ce qui appelle l'implication, sans réserve, du District et de la ville d'Abidjan dans sa pérennisation et sa réussite.

C'est donc à raison que pour l'édition 2018, tous les ministères concernés par l'événement ont été instruits à l'effet de prendre les mesures idoines pour garantir le succès du Masa. Pour cela, des promoteurs et organisateurs ivoiriens de spectacles ont été mis au cœur de l'organisation.

Le redimensionnement de l'événement par la réduction du nombre des invités et surtout, l'option de « sortir le Masa de la gratuité » constituent des tests. « Le Masa lui-même sera payant cette année. Les entrées seront payantes et nous nous donnerons les moyens de faire en sorte que ça soit payé.

Le prix modique sera de 5.000 FCFA la semaine, donnant accès à presque tous les spectacles du marché et du festival, à l'exception d'un certain nombre qui sera déterminé », a rapporté Pr Yacouba Konaté. Une exposition-photos, dont le vernissage aura lieu à la fin de la cérémonie inaugurale, permettra de faire le point sur les archives du Masa.

Le Masa est un programme de développement culturel international créé par l'Agence de coopération culturelle et technique (Acct) conformé- ment à une résolution de la confé- rence des ministres de la Culture des pays et gouvernements ayant le français en partage.