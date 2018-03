Sénégal: Tambacounda - Education des filles et capital humain au menu d'un panel

Elles bénéficient d'autres services, comme des soins de santé prodigués par une infirmerie et des cours de renforcement, grâce aux interventions de 15 professeurs, a expliqué le président de l'Association des parents d'élèves du foyer, Adama Ndao. Les jeunes filles y ont aussi droit à des causeries sur les compétences de vie courante, pour acquérir et un savoir-faire et un savoir-être.

L'objectif de ce centre est d'aider les jeunes filles issues du milieu rural, et confrontées à des difficultés d'hébergement à Tambacounda, en les nourrissant et logeant.

Les filles originaires des quatre départements, sont de toutes les ethnies, religions et cultures de la région, relève la directrice, spécialiste du genre, qui décrit le foyer comme une "famille multiculturelle". Il leur est inculqué "l'enracinement dans leur culture et l'ouverture", explique-t-elle.

"C'était une occasion pour leur dire que c'est possible et que vous êtes des filles aujourd'hui, mais des femmes leaders de demain", a dit Maïmouna Bâ Sow, directrice du Foyer des jeunes filles "Kinkéliba" qui compte 103 pensionnaires.

Tambacounda — Le Foyer des jeunes filles de la commune de Tambacounda qui héberge une centaine de jeunes lycéennes et collégiennes issues des zones rurales de la région, a célébré jeudi la journée internationale de la Femme, autour d'un panel axé sur l'éducation des filles et du développement du capital humain.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.