Cote d'Ivoire: Construction des infrastructures /François Amichia - "La CAN 2021 est un gros chantier"

Les quatre entreprises retenues à la suite d'un appel d'offre pour la construction des stades de Korhogo, Bouaké, Yamoussoukro et San Pedro sont connues. Elles ont été présentées, le mercredi dernier, au ministre des Sports et des Loisirs François Amichia par le président de la commission des plis et des jugements d'offres, Sylla Moumouni. Prenant la porale, le ministre Amichia a félicité les entreprises retenues.

Il a rappelé que c'est la toute première fois que la Côte d'Ivoire est candidate et obtient l'organisation de la CAN. Une organisation, a-t-il dit, que le pays entend réussir de la plus belle des manières. «La CAN 2021 est un gros chantier pour la Côte d'Ivoire.

Quand la Côte d'Ivoire s'engage dans une organisation, elle veut la réussir », a indiqué le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire.

Rappelant au passage la réussite de l'organisation des 8èmes Jeux de la Francophonie en juillet dernier, le ministre a révélé que sur plus d'une cinquantaine d'entreprises seules quatre ont été retenues selon des critères objectifs. François Amichia en a profité pour demander aux entreprises retenues d'utiliser la main d'œuvre ivoirienne lors des travaux de construction.

Sylla Moumouni a expliqué que ces entreprises, en plus des stades de compétition, construiront des stades d'entrainement et des cités.