Cote d'Ivoire: JIF2018 - Le pays veut œuvrer davantage pour la promotion de la femme

Elle a, en outre félicité le Président Alassane Ouattara et la Première Dame, Dominique Ouattara pour leurs actions inlassables en faveur des femmes des enfants et des familles de Côte d'Ivoire.

Aussi a-t-elle fait un plaidoyer auprès de la Première Dame relativement à la loi sur la parité. Un comité d'écriture à caractères inclusif et participatif, composé essentiellement de femmes issues des organisations de la société civile et de plusieurs groupements et associations de femmes mis en place par la Ministre a proposé un avant projet de loi à l'effet (si elle est adoptée) d'assurer une plus grande représentativité des femmes dans les sphères de prise de décisions et dans les assemblées élues.

Le Professeur Mariatou Koné, Ministre de la Femme, de la protection de l'Enfant et de la Solidarité s'est réjouie des avancées notables des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Avancées en matière d'éducation, de santé, d'autonomisation et de promotion de la femme.

« J'ai toujours eu la ferme conviction qu'une femme autonome et épanouie, est d'avantage en mesure de contribuer à prendre soin de sa famille, et de participer ainsi, au développement de son pays », a déclaré Madame Dominique Ouattara.

Présentant les avancées de la Côte d'Ivoire en matière de promotion et de l'autonomisation de la femme, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné a exprimé la volonté de l'Etat à œuvrer davantage pour la promotion de la femme.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.