Afrique: Les assureurs planchent sur les maux qui minent leur secteur

Le nombre de sociétés d'assurances est passé de 171 en 2015 à 184 en 2017, soit une progression de 5,6%.Au cours des dix dernières années, le marché a réalisé un taux annuel moyen de croissance de 9% dont 12% pour l'assurance vie et 8% pour l'assurance non vie.

Les délais de paiements sont encore longs, soit un, voire deux à trois mois, là où ailleurs, il est de huit jours. Les contrats sont encore complexes et inadaptés aux besoins », a-t-il regretté. A l'en croire, ce tableau peu reluisant doit être revu et les états généraux d'Abidjan devraient y remédier.

Quant au président de la Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines (Fanaf), Adama N'Diaye, il a fait savoir que ces assises qui se tiennent du 07 au 09 mars 2018, sont des assises de solutions et non de discussions.

Elle entend également identifier et relever les défis anciens et nouveaux qui conditionnent le relèvement de la qualité et de la quantité de l'assurance à travers l'assurance inclusive, mobile et la microassurance agricole dont les besoins restent largement non couverts.

«Je voudrais militer en faveur d'un rapprochement des sociétés en vue d'anticiper sur les risques de solvabilité et ses conséquences, notamment la mise sous d'administration provisoire, voire les retraits d'agréments qui sont préjudiciables aux assurés et à la crédibilité du secteur», a-t-il recommandé.

C'est à ce prix que la croissance du chiffre d'affaires sera assurée et que le taux de pénétration pourra être réalisé, voire dépassé », a conseillé Adama Koné. Il a par ailleurs estimé que les sociétés d'assurance devraient faire preuve de plus d'innovation pour toucher un grand nombre de personnes.

