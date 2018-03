Afrique: Le pays à ITB Berlin

Le Togo participe actuellement au Salon du tourisme de Berlin (ITB). C'est le plus important rendez-vous professionnel mondial.

La délégation togolaise comprend des représentants du ministère de l'Industrie et du Tourisme, des responsables d'agences de voyages et l'ambassadeur du Togo en Allemagne, Michel Dago.

Le Salon se déroule du 7 au 11 mars et est une occasion de vendre la destination Togo aux tours opérateurs européens et notamment ses principaux sites culturels et l'écotourisme qui se développe.

C'est la deuxième fois que le Togo participe au Salon du tourisme de Berlin qui accueille chaque année plus de 100.000 professionnels et

Avec plus de 180.000 visiteurs au total et plus de 10.000 exposants venus de 180 pays, ITB Berlin est le salon interprofessionnel leader couvrant toute l'offre de l'industrie touristique.