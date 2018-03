Sénégal: Réseau de la renaissance africaine et de la Diaspora - Djibril Diallo nommé PDG

Le communiqué fait remarquer qu'en sa qualité de Directeur général de l'Ardn, M. Diallo dirigera l'initiative « Pathway to Solutions » de l'organisation, qui vise à populariser les objectifs de développement durable des Nations Unies et sensibiliser le public sur le rôle et les fonctions des Nations Unies.

Il a occupé plusieurs postes de direction aux Nations Unies (Onu) pendant plus de trois décennies. "Nous sommes impatients de poursuivre notre étroite collaboration entre l'Onusida et l'Ardn avec Djibril à la tête", a déclaré le Directeur exécutif de l'Onusida, Michel Sidibé, dans un message adressé à tout le personnel de l'Onusida.

Selon le communiqué publié, le Dr Diallo est actuellement Directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et Conseiller principal du Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le Vih / Sida (Onusida).

Djibril Diallo a été nommé à la tête du Réseau de la renaissance africaine et de la diaspora (African Renaissance and Diaspora (Ardn). Cette nomination qui prend effet le 25 mars 2018 a été annoncée par l'Ardn.

