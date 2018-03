Toutefois, M. Guèye et Amadou Doudou Gaye, autre membre de la même structure, soutiennent que le matériel est toujours bloqué au port de Dakar à cause des formalités administratives et douanières.

L'hôpital Roi Baudoin de Guédiawaye a également bénéficié de la générosité des donateurs de « Mieux Vivre » au même moment que les postes de santé de Marsassoum, de Podor et de Matam pour un coût de plus 300 millions de FCfa.

M. Guèye est très fier de rappeler qu'il a été reçu, pour ce geste, à deux reprises par le défunt Khalife général des Mourides Serigne Cheikh Sidy Moctar à Gouye Mbind et à Nganda en présence de plusieurs dignitaires mourides dont Serigne Cheikh Anta Mbacké, Cheikh Awa Balla Mbacké, Khadim Mbacké, Cheikh Massamba Fall, etc.

L'Asbef a bénéficié d'un respirateur, de couveuses et d'une table d'opération, alors que l'hôpital régional de Ziguinchor a reçu, en 2015, un fauteuil dentaire, divers équipements hospitaliers et instruments chirurgicaux. Ce qui, de l'avis de M. Guèye, a permis à cet hôpital «d'ouvrir son service des urgences».

Mais que ce fut difficile de le sortir du port. Il a fallu un an pour réussir le pari. Après Hoggy, c'est au tour de l'Association pour le bien-être des femmes (Asbef) et à l'hôpital régional de Ziguinchor d'en bénéficier pour un coût d'environ 450 millions de FCfa.

Par l'intermédiaire de Marie Claire Luciani, son épouse et de Gilbert Belloc, président de l'association « Mieux Vivre », il a eu l'opportunité de beaucoup aider le Sénégal et les pays de la sous-région.

Une personne passionnée pour le bien-être de sa communauté et engagé dans l'humanitaire, Badara Guèye l'est véritablement. La cinquantaine révolue, le représentant en Afrique de l'Ouest de l'association française «Mieux Vivre» de Montpelier Vailhauquès est un fervent bénévole préoccupé par des questions humanitaires.

