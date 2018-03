Cote d'Ivoire: HACA - Des hommes de médias et la société civile réfléchissent sur l'image des femmes dans l'audiovisuel

Elle a indiqué que la réflexion sur ce sujet doit se poursuivre. Pour elle, cette réflexion doit être poussée plus loin car c'est un dossier très difficile et délicat. « Il faut que nous puissions faire connaitre notre volonté de résoudre ce problème.

« Ce, d'autant qu'elle renvoie au contraire aux disparités, aux déséquilibres qui mettent à mal les chances d'une évolution harmonieuse de la société ». Il a souligné que cette journée doit être mise à profit pour réfléchir et agir. De son côté, Danielle Boni Claverie, communicatrice et femme d'expé- rience, a salué cette initiative.

Selon une étude menée par la HACA en 2017, sur un échantillon de 272 reportages diffusés dans les journaux télévisés de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI1) et 143 reportages sur Radio Côte d'Ivoire, il a été constaté un décalage entre l'évolution de la société et la condition des femmes dans les médias audiovisuels.

Au total, soixante (60) personnes issues des ministères, des institutions, des organisations internationales ainsi que des responsables des organisations de la société civile ont pris part à cette table ronde. Le thème principal retenu lors de cet atelier, à la veille de la journée internationale de la femme, était « Genre et audiovisuel : la place et l'image de la femme dans les médias audiovisuels ».

