Ile Maurice: Journée internationale des femmes - «Mo fer travay fam, mama, mé zom osi», Marie-Rose Ramdamy

Certainement. Nous avons le rôle le plus important, je dirais. Je vais prendre mon cas, par exemple. À la maison, j'assume mon rôle de femme, mais aussi celui d'un homme. Mo fer mo travay fam, mama mé zom osi. Je suis une femme pêcheur, à la fois éleveuse d'animaux, je suis maman, je m'occupe de ma maison, de ma cuisine et je veille sur mes petits-enfants. Selon moi, nous méritons amplement cette journée dédiée à la femme.

Je suis femme pêcheur et, depuis l'année dernière, c'est la galère au niveau du travail, cela ne rapporte pas beaucoup. Depuis plusieurs mois, je vis avec des revenus de Rs 5 000. Mon époux n'a pas de travail fixe et j'ai des enfants. Pour cette raison, je suis triste. Et ma situation fait que je le suis encore plus.

