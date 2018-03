Ile Maurice: Rivière-des-créoles - Entre hier et aujourd'hui

Rivière-des-Créoles s'est d'abord enrichie d'une population d'anciens résidents du camp sucrier de Ferney, village voisin. Avec le démantèlement des camps et, par la suite, la mise en place du Voluntary Retirement System, des morcellements ont poussé çà et là, repoussant les «frontières» du village. L'autoroute du Sud, qui relie Ferney à PlaineMagnien a aussi changé la face de Rivièredes-Créoles. Qui se trouve désormais à moins de 10 minutes de l'aéroport.

Rivière-des-Créoles... Il suffit que son nom soit prononcé pour que l'esprit vagabonde, qu'il remonte le temps. On imagine alors de belles créoles se baignant dans la rivière ou y faisant leur lessive. C'était peut-être le cas, avant, il y a longtemps, alors que le pays était une colonie française. Mais c'est désormais chose du passé. Ce cours d'eau, le long duquel coulent les souvenirs, traverse le sud-est de l'île depuis les hauteurs de Saint-Hubert, Richeen Eau, pour se jeter dans la mer. Et les lavandières qu'on y trouvait jadis encore il y a quelques années ont cédé la place à la modernité.

