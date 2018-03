Sénégal: MASA 2018 - l'OIF organise un colloque international sur la mobilité des artistes

Photo: Aps

MASA 2018 à Abidjan

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) organise, mardi, un colloque international sur la mobilité des artistes et la circulation de leurs œuvres dans le cadre de la 10 ème édition du Marché des arts du spectacle africain (MASA) d'Abidjan , annonce un communiqué transmis à l'APS.

Selon la même source, la rencontre prévue au palais de la culture de Treichville sera présidée par le professeur Yacouba Konaté, directeur général du Masa.

Elle ajoute que des professionnels du spectacle du Cameroun, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Fédération Bruxelles prendront part à ce colloque.

L'OIF prévoit aussi d'autres activités au MASA le même jour, notamment la "Rencontre édition limitée" avec les professionnels de la mode, la créatrice sénégalaise Selly Raby Kane, le créateur ivoirien Pathé'O.

Le concert "Chanson de la francophonie" au programme de la soirée verra la prestation de Fanie Fayard du Congo Brazaville et Moona du Sénégal, lauréates respectivement or et argent aux derniers Jeux de la Francophonie à Abidjan.

L'Organisation internationale de la francophonie remettra samedi 17 mars le prix "Ismael Diaby du jeune technicien francophone". Ce prix a été institué lors de la 9 ème édition du MASA en hommage à Ismael Diaby, décédé quelques jours avant le MASA 2016.

"Depuis 25 ans, l'OIF accompagne le MASA, espace de promotion et de valorisation de la diversité culturelles. Le MASA offre une vitrine des meilleures productions africaines contemporaines dans le domaine des arts et du spectacle et favorise la professionnalisation des créateurs et des artistes", fait valoir l'OIF.