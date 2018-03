Afrique: Open d'Afrique de Taekwondo 2018 - Les inquiétudes de la FITKD

La Côte d'Ivoire sera-t-elle à l'Open d'Afrique de taekwondo, le 28 mars prochain, à Agadir au Maroc ? Rusé celui qui répondra avec certitude à cette interrogation.

Après avoir retrouvé son siège social après deux mois de fermeture suite à une ordonnance exécutée par le Comité national olympique de Côte d'Ivoire (CNO-CIV), la Fédération ivoirienne de taekwondo (FITKD) affiche déjà ses inquiétudes.

«Notre saison a débuté depuis février. On devrait être au Championnat d'Afrique dans 2 semaines au Maroc mais on ne pourra pas y être», peste le secrétaire général de la fédération, Me Anzoumana Siaka, en confé- rence de presse. Un éventuel forfait dont le CNO-CIV devrait assumer les conséquences, avertit-il, au cas où «Cissé Cheick Sallah Junior et Gbagbi Ruth, les seuls à avoir eu une préparation digne ne pourront pas y être aussi».

Dans les locaux du siège social dont la reprise en main a été rendue possible grâce à une ordonnance de la Cour d'Appel d'Abidjan, le conférencier dénonce une situation déplorable aux multiples conséquences. La dégradation du local, les difficultés de préparation de l'équipe nationale et de passage de grades pour les ligues,... sont autant de méfaits subis par la FITKD du fait de la guerre que le CNO-CIV a décidé de lui mener.

Une crise dont l'instigateur semble bien identifié par l'instance fédérale, dans des propos du secrétaire général, jeudi, à Abidjan. «Me Coulibaly Siaka Minayaha a géré la fédération pendant trois mandats et il prétend être 8e Dan. Mais on se demande si réellement il a passé son grade dans les conditions requises car son comportement nous inquiète

. Ça ne nous surprend pas qu'il soit celui qui mène la fronde. Il voulait avoir une mainmise sur le mandat de Me Bamba Cheick Daniel. Mais comme il a échoué, il a décidé de créer de la chienlit», accuse Me Anzoumana (CN, 5e Dan).

Des allé- gations dont il dit détenir des preuves. Sur la présence annoncée de Me Kim Young Tae, 9e Dan Kukkiwon, en Côte d'Ivoire pour assister à l'inauguration d'un nouveau complexe sportif qui appartiendrait à Me Coulibaly Minayaha, le secrétaire général de la FITKD a fait une mise au point.

Le Grand Maître a écrit au président Bamba Cheick Daniel pour l'informer de son arrivée parce qu' invité mais il a précisé que lors de son séjour, il ne supervisera «aucune autre activité, ni passage de grade» sans son accord.

Cette lettre de Me Kim, avance Me Anz, est non seulement une marque de respect mais réaffirme encore la légalité et la légitimité du président Bamba Cheick Daniel et de son comité directeur.

Toutefois, indique le conférencier, Me Kim Young Tae se propose d'apporter sa contribution à «instaurer un tant soit peu la paix au sein de la famille du taekwondo ivoirien».

S'agissant des mesures disciplinaires prises à l'encontre de certains dirigeants, Me Anzoumana Siaka indique que les autorités municipales et policières des zones de compétences (Cocody et Bouaké) des personnes sanctionnées ont été saisies aux fins de faire respecter les mesures.